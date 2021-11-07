В Петербурге в зоне платной парковки заменят паркоматы за 15,9 миллионов рублей

По данным документации, подрядчик должен закупить 20 паркоматов, а также установить их. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург закупается новыми парковочными автоматами, чтобы установить их в зоне платной парковки. Власти города объявили конкурс на поиск поставщика оборудования. Соответствующий контракт появился на сайте Госзакупок.

- Поставка паркоматов для замены существующих в зоне платного паркования проекта «Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге» в Центральном районе Санкт-Петербурга, - говорится в конкурсной заявке.

По данным документации, подрядчик должен закупить 20 паркоматов, а также установить их. Сумма контракта 15 924 000 рублей. С фирмой, которая возьмется за работу после 15 ноября 2021 года.