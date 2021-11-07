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Общество7 ноября 2021 15:24

В Петербурге женщины стесняются просить повышения зарплаты

А мужчина наоборот не бояться требовать прибавки
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В Петербурге нет такой сферы. где женщины бы хотели больше, чем мужчины.

В Петербурге нет такой сферы. где женщины бы хотели больше, чем мужчины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницы Петербурга стесняются просить прибавку к зарплате. К таким выводам пришли аналитики портала SuperJob, которые исследовали зарплатные ожидания. Оказалась, что у представительниц прекрасного пола они меньше на 8% чем у мужчин. Это соответствует уровню прошлого года.

Самый значительный разрыв наблюдается в сферах бизнес-аналитики и программирования. В первом случае женщины готовы работать за 105 тысяч рублей в месяц и это на 30 тысяч меньше, чем получают мужчины. Программистки тоже не спешат получать за свой труд больше, сотрудницы просят у работодателя 125 тысяч рублей, когда их коллеги претендуют на 150 тысяч.

В Северной столице пока нет сферы, где женщины претендовали бы на оплату труда выше, чем у мужчин. Но есть профессии, где зарплатные ожидания женщин совпадают с ожиданиями у противоположного пола. Например, в работе риелтором – 120 тысяч рублей, менеджером по развитию и финансовым аналитиком – 100 тысяч рублей, персональным ассистентом - 70 тысяч рублей.