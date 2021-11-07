Петербуржцев предупредили о штормовом ветре и мокром снеге в 8 ноября

Температура понизится до +2 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в понедельник будет свирепствовать непогода. синоптики предупредили жителей Северной столицы о штормовом ветре 8 ноября 2021 года. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник пройдут дожди, возможен мокрый снег, а также скорость ветра будет достигать до 15 метров в секунду.

В МЧС предупреждают петербуржцев быть осторожными. Жителям рекомендуют убрать все хозяйственные вещи со дворов или открытых балконов, закрыть окна. Не стоит ходить возле рекламных конструкций, строительных заборов и ветхих деревьев.

Автомобилистам лучше спрятать машины в гаражи, не ездить по трассе в плохую погоду.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.