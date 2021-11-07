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Общество7 ноября 2021 18:43

В "Новой Голландии" в Петербурге начали заливать каток

ледовое поле будет больше 2 тысяч квадратных метров
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Каток планируют открыть к середине ноября.

Каток планируют открыть к середине ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали заливать каток в творческом пространстве "Новая Голландия". В эти выходные рабочие принялись устанавливать оборудование. Как рассказали в пресс-службе пространства, закончить планируют уже в середине ноября.

Каток зальют на площади две тысячи квадратных метров. Покататься на коньках можно будет и в +10 градусов благодаря специальной системе охлаждения льда. Само ледовое поле расположиться в традиционном месте - возле главной сцены. В прошлом году каток в Новой Голландии открылся 14 ноября.

Также каток готовят в "Севкабель порту". Организаторы уже сообщали, что свои 2200 квадратных метров льда планируют запустить к 13 ноября. Монтировать каток также начали в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове.