Спасатели эвакуировали 35 человек из горящего дома в Петербурге

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Спасателям пришлось эвакуировать людей из горящего дома в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на улице Заставской в Московском районе города днем 7 ноября 2021 года. По данным пресс-службы МЧС, горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Из-за задымления спасатели вывели 35 жильцов многоэтажки на улицу.

- Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 19 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ликвидировать огонь сотрудники МЧС сумели за час.