Потомственная петербурженка из семьи Романовых взяла титул на конкурсе красоты для подростков

Фото: пресс-служба федерации «Миссис Санкт-Петербург»

Юная петербурженка победила в мировом конкурсе красоты для тинейджеров. 14-летняя Виктория Иванова заняла второе место на Miss Teen TOP of the World 2021. Об этом заявила пресс-служба Федерации «Миссис Петербург».

Виктория Иванова учится в английской школе №634. С самого детства она увлекается игрой на укулеле. Но при этом красавица мечтает пойти по стопам мамы и точиться на врача. Как рассказали родители ребенка, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых.

- В семье многие годы хранят историю прапрабабушки девочки – в XIX веке накануне революции она была подкинута в детский дом, причастность к императорской династии доказывает одеяло с фамильными вензелями, в котором ее нашли, - рассказывают ее родители.

Напомним, финал конкурса Miss Teen TOP of the World 2021 проходил 6 ноября. В нем участвовали девочки от 13 до 19 лет. Участницы были из России, Италии, Израиля, Великобритании.