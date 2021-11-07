Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 ноября 2021 20:44

Потомственная петербурженка из семьи Романовых взяла титул на конкурсе красоты для подростков

Виктория Иванова взяла серебро на Miss Teen TOP of the World 2021
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: пресс-служба федерации «Миссис Санкт-Петербург»

Фото: пресс-служба федерации «Миссис Санкт-Петербург»

Юная петербурженка победила в мировом конкурсе красоты для тинейджеров. 14-летняя Виктория Иванова заняла второе место на Miss Teen TOP of the World 2021. Об этом заявила пресс-служба Федерации «Миссис Петербург».

Виктория Иванова учится в английской школе №634. С самого детства она увлекается игрой на укулеле. Но при этом красавица мечтает пойти по стопам мамы и точиться на врача. Как рассказали родители ребенка, девочка является потомком одной из ветвей династии Романовых.

- В семье многие годы хранят историю прапрабабушки девочки – в XIX веке накануне революции она была подкинута в детский дом, причастность к императорской династии доказывает одеяло с фамильными вензелями, в котором ее нашли, - рассказывают ее родители.

Напомним, финал конкурса Miss Teen TOP of the World 2021 проходил 6 ноября. В нем участвовали девочки от 13 до 19 лет. Участницы были из России, Италии, Израиля, Великобритании.