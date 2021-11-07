В Петербурге 8 ноября кафе и магазины снова начнут работать

Прежде магазины были закрыты всю неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 ноября в Санкт-Петербурге вновь заработает общепит, магазины, цирки и океанариумы. Власти Северной столицы решили не продлять нерабочие дни, которые длились с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Однако, определенные ограничения все-таки останутся:

Общественные места будут открыты до 23:00.

Дети вернуться с каникул на очное обучение.

Во все учреждения можно попасть, если есть при себе QR-код.

С 15 ноября его потребуют в фитнес-центрах, развлекательных заведениях, бассейнах, на церемонии праздничной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код понадобиться, чтобы попасть в заведения общепита.

Заболеваемость коронавирусом стремительно начала снижаться в период нерабочей недели. За сутки в Петербурге 8 ноября зафиксировали +2 551 случаев. Прежде эта цифра не опускалась ниже трех тысяч за сутки.