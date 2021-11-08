Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Петербурге 8 ноября

Ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Петербурге 8 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятидневный локдаун завершился в Санкт-Петербурге. Однако с 8 ноября 2021 года в городе вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Напоминаем, как изменится жизнь в Северной столицы.

- С 8 ноября в Петербурге всем кафе, ресторанам и барам, концертным залам, кинотеатрам, ледовым каткам, местам для проведения физкультурных или иных других мероприятий разрешается работать только до 23:00 часов, - говорится в распоряжении Смольного.

Также уже с 30 октября в Петербурге ввели обязательные QR-коды для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, а также при заселении в домах отдыха и гостиницах.

Следующие ограничения вступят в силу уже 15 ноября. Тогда система QR-кодов начнет работать также в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.