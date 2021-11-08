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Общество8 ноября 2021 7:54

Зимняя погода наступит в Петербурге 8 ноября

В городе ожидается холодный арктический ветре и снег
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мокрый снег и холодный ветер ждут Петербурге 8 ноября

Мокрый снег и холодный ветер ждут Петербурге 8 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкое похолодание наступит в Санкт-Петербурге 8 ноября 2021 года. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, вечером в городе и вовсе придет зима - подует холодный арктический ветер и пойдет снег, хотя пока лишь мокрый.

- Синоптическая ситуация будет формироваться под влияние северной периферии циклона, и в регион начнут активно поступать холодные арктические воздушные массы. Погода будет облачная, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается сильный и порывистый ветер, - рассказал синоптик.

Днем в городе температура ожидается всего плюс 2-4 градуса, по Ленинградской области в пределах нуля, плюс 5 градусов. При этом в течение дня температура будет понижаться, вместо обычного дневного роста. Ближе к ночи температура опустится к нулю, а на дорогах образуется гололед.

Ветер в Петербурге будет северо-западный, северный 7-12 метров в секунду, порывистый.