Женщина с детьми и мужчина пострадали в лобовом ДТП в Петербурге

Два ребенка и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП в Петербурге 7 ноября Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 7 ноября 2021 года. На перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения столкнулись две машины. Удар оказался лобовым. Пострадали четыре человека. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- В девушку на "Рено" влетела другая машина. Ее вместе с двумя детьми увезли в больницу на скорой помощи, - рассказали свидетели.

Со слов очевидцев, женщина из "Рено" после аварии не могла самостоятельно выйти из автомобиля. Мальчик лет шести жаловался на боль в животе, а у второго ребенка, тоже мальчика, был сильно разбит нос. Также в машине была собака, которую забрали очевидцы, связались с мужем пострадавшей женщины, и передали животное ему.

Водителя машины, которая вылетела на встречку, вытащили из авто спасатели и погрузили в машину реанимации. Причина аварии устанавливается.