Работодатели в Петербурге начнут отстранять сотрудников от работы за отказ от вакцинации

Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге работодатели смогут отстранять от работы сотрудников за отказ от вакцинации. Такое право у них появилось после распоряжения Роспотребнадзора Северной столицы, по которому сотрудники ряда сфер должны быть привиты от коронавируса до 15 ноября. Список отраслей подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

- Обязательной вакцинации до 15 ноября подлежат работники сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, торговли, общественного питания, курьерской доставки, транспорта, временного проживания, бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-клубов и бань, - говорится в постановлении.

Также должны привиться работники клиентских отделений банков, почт, МФЦ, ЖКХ, гражданских и муниципальных служб, государственной власти. В случае, если к установленному сроку 80 процентов работников не будут привиты, организация будет оштрафована или закрыта.