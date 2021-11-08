Большие пробки сковали Петербург утром 8 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый рабочий день после локдауна в Санкт-Петербурге начался с пробок. Уже к 8:40 часам 8 ноября 2021 года загруженность дорог составила 8 баллов. Самой длинной пробкой стала на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина от от Центральной улицы до улицы Передовиков. Затор растянулся почти на 8 километров.

- Большая пробка собралась на Кольцевой автодороге по внешней стороне от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Длина пробки составила 6,5 километров, - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Заторы наблюдаются на набережных. Так, в обе стороны стоит Малоохтинский проспект, Свердловская набережная, а также проспект Обуховской Обороны. Огромная пробка растянулась по Новочеркасскому проспекту.

На данный момент в Петербурге уже 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.