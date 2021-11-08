Жителя Петербурга задержали за изнасилование подруги своей падчерицы

В Петербурге задержали мужчину за изнасилование подружки своей падчерицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании девочки, которая была в гостях у его падчерицы. Сообщение о преступлении в отделение МВД по Красносельскому району поступило вечером 6 ноября 2021 года от 35-летней женщины. Она рассказала о том, что неизвестный надругался над ее 15-летней дочерью.

- По горячим следам полиция задержала 31-летнего жителя Псковской области, который работает маляром в порту, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оперативники выяснили, что в ночь с 5 на 6 ноября пострадавшая девочка была в гостях в доме 26/1 по проспекту Героев у своей 13-летней подружки. В 5 часов утра на подростка напал отчим младшей девочки и совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Известно, что ранее он уже трижды был судим.