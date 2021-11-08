Одна из старейших школ Петербурга открылась после реконструкции

В Петербурге после реконструкции открылась старейшая школа города / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге после реконструкции открылась одна из старейших школ города. Утром 8 ноября 2021 года на мероприятии в честь открытия школы №434 в Сестрорецке присутствовал губернатор Александр Беглов. Само учреждение было построено еще в 1905 году и нуждалось в обновлении. Об этом рассказали в Смольном.

- Это было маленькая школа, но её нужно было приспособить под современные условия...Учебы вам хорошей и, конечно же, здоровья. У вас все есть, чтобы поправлять своё здоровье, - отметил градоначальник на церемонии открытия.

Так, теперь в 116-летней школе есть зал с бассейном, тренажерами, новая спортивная площадка и хорошая столовая.

Также во время открытия Беглов подарил школе сертификат на 4,5 миллиона рублей, чтобы в учреждении были созданы комфортные условия как для учеников, так и для учителей.