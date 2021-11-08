Водителя насмерть зажало колесом, когда он ремонтировал машину в Ленобласти

Водитель погиб, ремонтируя свой грузовик. Фото: vk.com/acclo

Спасателям Тосненского поисково-спасательного отряда пришлось доставать тело водителя из-под кузова его грузовика. Мужчина погиб, когда ремонтировал автомобиль. Он засунул голову в колесную арку, но домкрат внезапно подвел.

- В поселке Рябово при проведении ремонтных работ автомобиля, мужчину зажало между рамой и колесом, в результате происшествия пострадавший погиб, - сообщает пресс-служба «Аварийно-спасательной службы Ленобласти».

Экстренную помощь вызвали полицейские, которым самостоятельно не удалось извлечь труп. Спасатели подняли машину гидравлическим инструментом, достали тело и передали полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, точные обстоятельства трагедии устанавливаются.