Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 10:40

Водителя насмерть зажало колесом, когда он ремонтировал машину в Ленобласти

Труп из-под кузова грузовика пришлось извлекать спасателям
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель погиб, ремонтируя свой грузовик. Фото: vk.com/acclo

Водитель погиб, ремонтируя свой грузовик. Фото: vk.com/acclo

Спасателям Тосненского поисково-спасательного отряда пришлось доставать тело водителя из-под кузова его грузовика. Мужчина погиб, когда ремонтировал автомобиль. Он засунул голову в колесную арку, но домкрат внезапно подвел.

- В поселке Рябово при проведении ремонтных работ автомобиля, мужчину зажало между рамой и колесом, в результате происшествия пострадавший погиб, - сообщает пресс-служба «Аварийно-спасательной службы Ленобласти».

Экстренную помощь вызвали полицейские, которым самостоятельно не удалось извлечь труп. Спасатели подняли машину гидравлическим инструментом, достали тело и передали полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, точные обстоятельства трагедии устанавливаются.