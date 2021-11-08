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Происшествия8 ноября 2021 10:46

В Петербурге мужчина надругался над 10-летней дочерью своей подруги

Подозреваемый домогался до девочки, пока та была у него в гостях
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина сексуально надругался над дочерью своей подруги в Петербурге

Мужчина сексуально надругался над дочерью своей подруги в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрении в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке. Ночью 7 ноября 2021 года в управление МВД по Красносельскому району обратилась 31-летняя женщина, мать пострадавшего ребенка, которая и рассказала о преступлении.

- Женщина пояснила, что вместе со своей дочкой была в гостях у 39-летнего мужчины в квартире дома 130 по улице Коммунаров в Красном Селе. Пока она спала, ее друг совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Им оказался рабочей одного крупного производства.

На данный момент мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.