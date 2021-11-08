Прирост новых зараженных коронавирусом резко спал в Петербурге

Более 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошло резкое падение суточного прироста зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 ноября 2021 года в городе заболели порядка 2,5 тысяч человек. Однако вниз статистика пошла еще накануне.

- Напомним, что 7 ноября в Петербурге было выявлено 2551 заболевших, что на 18,7 процентов ниже, чем днем ранее. На 8 ноября цифра чуть подросла, но ненамного - заболели еще 2597 человек, - сообщает оперативный штаб.

Также выздоровели 1138 человек. А вот смертность все еще остается на высоком уровне. За сутки скончались еще 85 человек.

Последние данные по ковиду в городе / Фото: Яндекс

В общей сложности на время пандемии в Петербурге заразились 733 059 жителей города, из них выздоровели 661 116 и умерли 24 552 человек.

Напомним, что с 8 ноября в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Теперь все заведения города смогут работать лишь до 23:00 часов.