Двое детей, пострадавших в ДТП в Петербурге, находятся в тяжелом состоянии

Женщина с двумя детьми серьезно пострадала в ДТП на Краснопутиловской улице.

Полиция Кировского района Петербурга проводит проверку после серьезного ДТП на Краснопутиловской улице, в которой серьезно пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Из состояние медики оценивают как тяжелое.

- Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по Краснопутиловской улице, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с «Рено Логан», под управлением женщины 1987 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара две машины разлетелись в разные стороны. Мать из «Логана» получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована вместе со своими детьми. Мальчики 8 и 4 лет увезены на скорой в тяжелом состоянии.

Также тяжелым оценивается и состояние водителя «Мегана», по предварительным данным ставшего виновником ДТП.