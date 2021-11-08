Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге на неделю

Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 8 ноября 2021 года Смольный опубликовал новые адреса, где будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости в течение недели. Они охватят Витебский проспект, Таллинское и Московское шоссе, а также другие оживленные магистрали города.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места работы комплексов определяют в управлении ГИБДД городе, - рассказали в городской администрации.

Адреса работы комплексов с 8 по 14 ноября / Фото: Смольный

Всего комплексы будут работать на 40 адресах, включая набережные, город Сестрорецк, поселки Металлострой и Шушары. Данные о нарушениях будут переданы в ЦАФАП. После рассмотрения инспекторами, будут приняты решения об административном наказании водителя-нарушителя.