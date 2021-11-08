Более 300 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Число госпитализаций больных коронавирусом снизилось в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время выходных в Санкт-Петербурге снизился уровень госпитализации больных коронавирусом. По данным Смольного на 8 ноября 2021 года за минувшие сутки на больничных койках оказались около 300 человек, когда как еще в начале прошлой недели ежедневно госпитализировали по 500 пациентов.

- Накануне в больницы были госпитализированы 314 пациентов, еще 144 выписали, - рассказали в городской администрации.

В Петербурге оказывают помощь больным COVID-19 в 18 больницах, где развернуто 9,5 тысяч коек. Из них почти 8 тысяч мест заняты. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации лежат 740 пациентов, еще 390 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" лечатся 379 человек. На амбулаторном лечении уже более 41 тысячи человек.