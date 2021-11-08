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Экономика8 ноября 2021 12:52

Крупный складской комплекс Ozon построят в Буграх под Петербургом за 7 млрд рублей

Площадь нового терминала составит 135 тысяч квадратных метров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Крупный складской комплекс появится в Буграх.

Крупный складской комплекс появится в Буграх.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Маркетплейс (торговая площадка в интернете) Ozon построит крупный складской комплекс в поселке Бугры под Петербургом. Компания договорилась с подрядчиком м и готова инвестировать в проект до семи миллиардов рублей.

- Ozon собирается открыть в Ленинградской области складской комплекс на 135 тысяч кв. метров. Речь идет об одной из крупнейших сделок на региональных рынках за всю их историю, эксперты оценивают проект в 6,7–7 млрд рублей, - пишет «Коммерсант».

К строительству склада маркетплейс подтолкнуло бурное развитие интернет-торговли, объем которого резко увеличился за время пандемии. Появление новой площадки позволит снизить сроки доставки заказов на одном из крупнейших региональных рынков России.

В Москве и Московской области такие терминалы у Ozon уже есть.