Porsche порвало пополам после ДТП на трассе Скандинавия

Две половинки Porsche лежат в кювете на трассе Сканднавия. Фото: vk.com/spb_today

Спортивный кабриолет Porsche разорвало пополам после ДТП на трассе Скандинавия. ПО словам очевидцев, авария произошла утром 8 ноября. Дорогую машину выбросило на столб освещения, а потом ее обломки отнесло на обочину.

- На 162- м километре трассы Скандинавия в сторону Петербурга около 11:00 Porsche потерял управление и врезался в столб освещения. В результате столкновения автомобиль разорвало пополам, - сообщают свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на страшные последствия для машины, водитель уцелел. С травмой спины его госпитализировали в Токсовскую межрайонную больницу.

Судя по фото, мощная иномарка была на летней резине с заметно истертым протектором. При этом утром в Петербурге температура падала почти до ноля градусов. Было ли это причиной аварии, установят дознаватели.