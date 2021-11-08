Навигация по каналам и рекам Петербурга завершилась 8 ноября 2021 года

В Петербурге завершилась навигация по рекам и каналам города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 8 ноября 2021 года завершилась навигация по рекам и каналам города для маломерных судов. Это значит, что отправиться на экскурсию по воде, либо провести праздник на кораблике уже нельзя будет до весны. Такое постановление выпустили в комитете по транспорту.

- В период закрытия водных объектов запрещается движение маломерных судов, - говорится в постановлении.

Безнаказанно покататься на катере "под шумок" не получится. Нарушителям грозят большие штрафы. Так, для физических лиц за катание на кораблике по рекам города грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, от 20 до 30 тысяч рублей заплатят должностные лица, а штраф от 50 до 100 тысяч рублей получат юридические лица.

Напомним, что сезон навигации по Неве в городе закончится 30 ноября. Тогда же и перестанут разводить мосты.