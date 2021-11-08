Пригородные автобусы Петербурга переходят на зимнее расписание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге окончательно закончился дачный сезон, а это значит, что пригородные автобусы переходят на зимнее расписание. Некоторые маршруты вовсе будут ждать своего возвращения до весны, а некоторые будут курсировать лишь в выходные. Об этом 8 ноября 2021 года рассказали в комитете по транспорту.

- С 8 ноября автобус №488 от железнодорожной станции "Сергиево" до садоводства "Кировец" будет ходить только по субботам и воскресеньям. Автобус № 469 от метро "Улица Дыбенко" до садоводства "Восход-2" будет работать по графику с пятницы по воскресенье, - рассказали в комитете.

Маршрут №13А от улицы Костюшко будет курсировать до конечного пункта в авиагородке без остановок.

С 12 ноября до весны отменяется движение рейса №555 от улицы Жени Егоровой до Парголово и Огоньки. Также с этого числа запускается маршрут №469А. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям от улицы Дыбенко, по проспекту Большевиков, далее по Мурманскому шоссе, через Ладожский мост, по трассе "Кола" до поселка "Приладожский".