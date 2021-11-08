Мороз до минус 8 градусов ждет Ленобласть в ночь на 9 ноября

Заморозки до -8 градусов ждут Ленобласть в ночь на 9 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ленинградскую область начинает наступать зима. По прогнозам синоптиков в ночь на 9 ноября 2021 года в регионе температура воздуха опустился до 8 градусов мороза. Днем немного потеплеет, но в некоторых районах сохранится минусовая температура. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Ленобласти.

- Ночью местами пройдет небольшой снег, ветер будет северный, северо-западный 7-12 метров в секунду. А температура воздуха от нуля до минус 5 градусов, местами до минус 8 градусов, - рассказали спасатели.

Днем погода немного смягчится. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сменится на западное, юго-западное направление до 3-8 метров в секунду, в конце для в западных районах усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Но дальше погода будет лишь ухудшаться. 10 ноября вновь пойдет мокрый снег, на дорогах образуется гололед, в ветер поднимется до 15-17 метров в секунду.