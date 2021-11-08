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Общество8 ноября 2021 15:05

Все классы Петербурга вернулись к обучению в школах в очном формате

На удаленке, по данным Комитета по образованию, никого не осталось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Все классы Петербурга вернулись к очному обучению.

Все классы Петербурга вернулись к очному обучению.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге нет классов, отправленных на дистанционное обучение по причине заболевания коронавирусом или ОРВИ. С 8 ноября, по данным городского Комитета по образованию, во всех школах началась очная форма обучения в полном объеме.

- Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет, - заявили газете «Петербургский дневник» в Комобре.

Что касается учеников, которые находятся на смешанной форме образования, обучаясь в основное время дома по заявлению родителей, то таких в городе 1215 человек или 0,22 от общего количества школьников.

А вот в садиках закрытые группы есть. По причине вспышек ковида или острых респираторных заболеваний не принимают детей 29 групп в 20 детских садах.