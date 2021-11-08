Суд отправил в психиатрическую больницу женщину за серию "минирований" полицейских участков в Петербурге

Суд отправил в психиатрическую больницу женщину за серию "минирований" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело в отношении женщины, устроившей серию "минирований" отделений полиции. Заседание состоялось 8 ноября 2021 года, где рассматривалось три эпизода ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Первый раз сообщение женщина отправила 29 января 2021 года со своего планшета. Она отправила СМС на номер 112, в котором говорила, что в помещении МВД по Приморскому району находится взрывное устройство, - рассказали в пресс-службе.

Второй раз 5 февраля она уговорила отправить аналогическое сообщение свою дочь. Тогда говорилось, что бомба якобы заложена в 25 отделе полиции. Третий случай произошел 25 февраля. Женщина снова отправила СМС. На этот раз она "заминировала" 86 отдел полиции.

Суд отправил виновную на принудительное лечение в психиатрическую больницу.