Шесть баров и ночных клубов закрыли за нарушение локдауна в Петербурге

За нарушение ограничительных требований закрыты шесть баров и ночных клубов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Увеселительные заведения Санкт-Петербурга не смогли потерпеть неделю и не пускать посетителей, за что и поплатились. Так, за нарушение локдауна в городе были закрыты еще есть баров и ночных клубов. Об этом в Смольном рассказали 8 ноября 2021 года. Последние проверки прошли с 4 по 7 ноября.

- Большинство предприятий и жителей города ответственно и с пониманием отнеслись к временным запретам и требованиям. От того, как мы их соблюдаем, будут зависеть эпидемическая ситуация в ближайшие месяцы, снижение риска заражений и достижение коллективного иммунитета, - отметил губернатор Александр Беглов.

В дневное время некоторые заведения работали не только на вынос, а магазины без 30% товаров первой необходимости.

Но особенно дерзкими оказались ночные заведения, хотя работать им было нельзя. Всего запреты нарушили девять баров, ресторанов и клубов в центре Петербурга. Шесть из них были опечатаны инспекторами и следственным комитетам. 19 посетителей получили штрафы. Также СК возбудил два уголовных дело за продажу опасных товаров.