МЧС предупредило о гололеде в Петербурге 9 ноября

9 ноября улицы Петербурга покроет гололед Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла холодная, почти зимняя погода. МЧС Северной столицы предупредило о том, что во вторник, 9 ноября 2021 года, в городе ожидается гололед из-за обильных осадков и понижения температуры. Автомобилистам следует быть аккуратными и поскорее поменять колеса тем, кто еще не успел.

- Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами, - рассказали в пресс-службе спасателей.

При езде следует держать большую дистанцию между автомобилями, чем обычно. Так, при скорости движения в 30 километров в час дистанция должна быть около 15 метров.

По сообщению синоптиков, минусовая температура в Петербурге продержится сутки, однако к концу недели в городе снова подморозит.