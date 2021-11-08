Суд наказал комбинат питания за отравление петербургских школьников

Суд наказал организатора питания в школьной столовой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск шестерых матерей школьников, которые в 2019 году отравились едой в столовой учебного заведения. Наказать за некачественную работу родители просили подрядчика - комбинат социального питания.

- В период с 22 по 30 сентября 2019 года зарегистрировано более 20 случаев заболевания кишечной инфекцией среди учащихся школы № 508 Московского района. Проверкой прокуратуры совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора выявлены нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке школы и территории комбината соцпитания, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В числе потерпевших были и дети истцов, которые только -только пошли в школу, в первый класс.

Представитель комбината заявил, что претензии не признает и просил в иске отказать. Но суд встал на сторону родителей. Четверо из них получат по 100 тысяч рублей, одна мама - 90 и еще одна - 25 тысяч рублей.