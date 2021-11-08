В реконструированную старейшую школу Петербурга купят мебели на 8,6 млн рублей

В старейшую школу Петербурга, открытую после реконструкции, купят мебели на 8,6 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одну из старейших школ Санкт-Петербурга, которую открыли 8 ноября 2021 года после реконструкции, купят новую мебель на 8,6 миллионов рублей. Об этом говорит заявка от администрации Курортного района на портале госзакупок. Речь идет о школе №434 на улице Мосина.

- Требуется поставка и сборка мебели для школы. А именно: металлические столы и шкафы, мебель для сидения с металлическим каркасом, деревянные столы, стулья для учеников, - говорится в заявке.

Также в школу требуются шкафы для документов, для одежды, стеллажи и офисные тумбы.

Одна из старейших школ была построена еще в 1906 году. Сейчас она открылась для пяти начальник классов. На полную загрузку перейдет с 1 сентября следующего года. Всего в ней будут учиться 11 классов - это 274 ученика. После реконструкции в школе появились бассейн, залы для занятия спортом и хореографией, а также тренажерный комплекс.