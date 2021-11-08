Сын Семена Альтова попал в жесткое ДТП на Porsche на трассе "Скандинавия"

Сын Семена Альтова попал в жесткое ДТП на Porsche под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, кто находился в дорогом Porsche, разбившемся на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом 8 ноября 2021 года. Оказалось, что в машине был сын писателя-сатирика Семена Альтова Павел. Это "КП-Петербург" подтвердил сам драматург.

- Что-то было. Подробностей никаких нет. Все в порядке, - коротко ответил Семен Теодорович.

Жесткая авария произошла на 162 километре трассы в сторону Северной столицы в 11 часов утра. Водитель спорткара потерял управления, из-за чего автомобиль занесло и он врезался в столб освещения. От удара автомобиль буквально разорвало на две части.

Несмотря на сильный удар, водитель машины уцелел. Был ли сам Павел в этот момент за рулем, не уточняется. Со слов очевидцев, его госпитализировали в Токсовскую межрайонную больницу с травмой спины.