Особняк Серебрякова выставили на продажу в Петербурге

Особняк статского советника Серебрякова продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу особняк бывшего статского советника Серебрякова. Двухэтажное здание располагается на набережной канала Грибоедова, дом 166. Общая площадь более 1 тысячи квадратных метров. Объявление о продаже появилось в интернете в конце октября 2021 года.

- Особняк построен в конце 18 - начале 19 века и перестроен в 1894-м году архитектором Оттоном Игнатовичем, стиль эклектика. В советское время здесь располагались: Коммунистический Институт Журналистики, школа 3 Фабрично-заводского обучения ФЗО, детский сад, клуб моряков, - рассказал продавец.

В здании сохранился дворцовый декор / Фото: Авито

С 2001 года дом входит в список объектов культурного наследия города. В 2008 году здание отреставрировали, после чего с 2010 по 2015 года особняк служил дворцом бракосочетания.

Внутри сохранились дворцовые интерьеры, с лепниной, паркетом, парадной лестницей и расписными потолками. Здание стоит 190 миллионов рублей.