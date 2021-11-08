Комитет по спорту запретил ночные соревнования в Петербурге

Все ночные физкультурные мероприятия в Петербурге запрещаются по 28 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Комитет по спорту запретил в городе ночные...соревнования. Точнее, физкультурные мероприятия. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации Смольного.

- Обеспечить в период с 8 ноября по 28 ноября 2021 года недопущение проведения физкультурных мероприятий с 23:00 до 6:00, - говорится в тексте документа.

Тем же постановлением прописывается порядок проведения массовых мероприятий, численностью свыше 40 человек, на которые требуется разрешение комитета. Все участники обязаны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный ковид в последние полгода, либо медотвод от прививки, либо отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней.

Отметим, что такое же временное требование в отношении кафе, ресторанов, прочего общепита, развлекательных мест, ночных клубов и других заведений Петербурга начало действовать с 8 ноября. Ранее документ опубликовала администрация города на Неве.

Вместе с отменой режима нерабочих дней Смольный ввел дополнительные ограничения, которые должны сдержать распространение коронавируса.