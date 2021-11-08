Пик смертности от коронавируса в Петербурге ожидается в середине ноября

Петербург еще не прошел пик смертности от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге пик смертности от коронавируса ожидается в середине ноября, ближе к двадцатым числам. Об этом говорят прогнозы независимых аналитиков. Как рассказал «Комсомолке» в понедельник, 8 ноября, кандидат биологических наук Алексей Куприянов, именно по уровню смертности можно будет судить о том, заканчивается эпидемия в Северной столице или нет.

- Пик смертности, если судить по предыдущим волнам эпидемии, отстоит от пика заболеваемости в среднем на две-три недели, - объяснил эксперт. – Поэтому если по истечении двух-трех недель смертность не пойдет вниз, это будет означать, что мы имеем дело с развитием четвертой волны и нарастанием случаев тяжелого течения болезни.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, как сказались на эпидемии COVID-19 в Петербурге долгие ноябрьские каникулы. Если вкратце, то пока какие-то выводы делать рано: город замер на высоком плато, и куда двинется ситуация, ни эксперты, ни Смольный не знают.