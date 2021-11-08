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Общество8 ноября 2021 17:56

Мосты на Неве будут разводиться как обычно, несмотря на окончание навигации маломерных судов

Об этом заявили в «Мостотресте»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Навигация завершается, но мосты все еще разводятся.

Навигация завершается, но мосты все еще разводятся.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мосты Петербурга все еще разводятся, об этом напоминает автомобилистам «Мостотрест». Сомнения у водителей могли возникнуть из-за окончания навигации маломерных судов по рекам и каналам, которая прекратилась 8 ноября. Но большие суда по Неве все еще ходят, так что мосты некоторое время еще будут раскрывать свои крылья.

- В ночь на 9 ноября мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику. Биржевой мост закрыт на капитальный ремонт, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Согласно озвученным ранее планам, на рукавах Невы мосты будут разводиться до 15, а на самой Неве - до 30 ноября. После этого мосты разводиться не будут, исключения составят лишь моменты технического обслуживания и ремонтные работы.

Следующий сезон навигации и разводки мостов начнется уже весной 2022 года.