Каток в "Новой Голландии" в Петербурге откроют 13 ноября

На территории будет работать прокат, а также киоски с едой и горячими напитками. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в пространстве "Новая Голландия" откроют каток 13 ноября. Об этом организаторы объявили на своей странице в Instagram. Зона для катания на коньках будет расположена традиционно у Главной сцены на месте большого газона на площади около двух тысяч квадратных метров. Каток оборудован системой охлаждения, поэтому лед не сможет растаять до +10 градусов.

- В этом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобилях украсят деревянную сцену острова, а также все афиши и плакаты, посвященные главному зимнему аттракциону. У выхода на лёд будут расставлены очаги с живым огнем и удобными креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньки, - рассказали в пресс-службе "Новой Голландии".

Помимо катка на территории будет работать прокат коньков, а также киоски с горячим чаем и едой. Обещают, что гостей будет радовать веселая музыка, а по вечерам в течение недели будут проходить тематические музыкальные сеансы.