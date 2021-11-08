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Общество8 ноября 2021 19:01

В Петербурге снимут документальный сериал про Виктора Цоя

Создатели обещают сборник интересных историй от людей, которые хорошо знали музыканта
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Сейчас съемочная команда готовится к началу процесса.

Сейчас съемочная команда готовится к началу процесса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге к 60-летию Виктора Цоя снимут новый документальный сериал. Создатели картины с названием «Под светом звезды» уверяют, что это будет не хрестоматийная биография легенды российского рока и не очередная история про группы «Кино». Режиссеры планируют снять сборник историй о музыканте и о людях, которые его окружали. Фильмом займется компания «Бомба-Питер».

- Причем среди этих людей вы увидите тех, кто еще ни разу не давал интервью на эту тему. Тех, кто знал его лично, и все эти годы хранил в своей памяти множество интересных моментов, связанных с этим незаурядным человеком. По своей структуре это будет даже не фильм, а скорее мини-сериал, из 12 серий по 15 минут, общей продолжительностью около трех часов, - рассказали создатели.

Сейчас съемочная команда готовится к началу процесса, а также просят финансовой помощи на сайте Planeta.ru. Для полноценного процесса им необходимо сто тысяч рублей.