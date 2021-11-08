Карантинные ограничения с запретом на работу дискотек и ночных клубов продлили в Ленобласти

Ленобласть продлила действие части карантинных ограничений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Ленобласти продлили действующие карантинные ограничения и провели перераспределение районов по зонам. После 8 ноября в регионе будет нельзя работать ночным клубам, дискотекам а также концертным площадкам.

- Документом продлена приостановка работы ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, которая была введена в регионе с 30 октября, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, что соответствующий запрет был введен в Ленобласти с 30 октября на время нерабочих дней по 7 ноября включительно. Предполагалось, что с 8 числа эти меры будут отменены, а посещать заведения и различные события смогут люди с QR-кодами или отрицательными тестами на коронавирус. Но, видимо, власти региона решили, что заболеваемость снизилась недостаточно.

Напомним, что с 30 октября антиковидлные документы требовались при заселении в гостиницы, при посещении фитнес-центров, стоматологий, бань, бассейнов и учреждений допобразования, а также других общественных мест.

Кроме того, согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, с 8 ноября Подпорожский и Лодейнопольский район перешли в «красную» зону.

Теперь районы распределены так:

- в «красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.

- в «желтой» зоне – Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.

- в «зеленой» зоне районов нет.