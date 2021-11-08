Беглов заявил, что эпидситуация в Петербурге стабилизировалась после локдауна

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге стабилизировалась эпидситуация благодаря локдауну. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе стабилизировалась эпидситуация после локдауна, продержавшегося с 30 октября по 7 ноября. Как рассказал градоначальник в эфире «Радио России», Северная столица находится на новом плато по заболеваемости, но негативные тенденции удалось преодолеть за время нерабочих дней. По словам Беглова, город добился качественных результатов.

- Сегодня ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Но это высокий уровень. Количество госпитализаций в Петербурге – в среднем составляет 550 случаев за сутки. Сегодня коечный фонд для больных с COVID и пневмонией в Петербурге – зафиксирован в объеме 9488 коек, - отметил губернатор.

К слову, эксперты, опрошенные «Комсомолкой», не согласны с Александром Бегловым. Однако, по их мнению, показательными станут лишь следующие две-три недели, когда можно будет трезво оценить последствия локдауна.

Добавим, что Северная столица приближается к показателю в два миллиона привитых жителей. Темпы вакцинации от коронавируса выросли в среднем на 12-15 тысяч человек в сутки.