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Общество8 ноября 2021 19:22

Участковая из Петербурга борется за звание лучшей в профессии в 2021 году

Пока что Алина Абдрахимова отстает от лидеров, но ее успех в руках жителей Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители Северной столицы могут поддержать участковую из Петербурга в конкурсе "Народный участковый-2021". Фото: личный архив героя публикации

Жители Северной столицы могут поддержать участковую из Петербурга в конкурсе "Народный участковый-2021". Фото: личный архив героя публикации

Участковая из Петербурга Алина Абдрахимова продолжает бороться за победу в финале конкурса «Народный участковый-2021», который организован «Комсомолкой» совместно с МВД России. О сотруднице полиции мы уже рассказывали – красавица в погонах ловит воров шоколадок, сидит в засадах и постоянно приходит на выручку пенсионерам.

- Мне всегда нравились форма и погоны, да и человек я добрый, всегда спешу на помощь, – делится Алина в разговоре с «КП-Петербург». – Помню, как пришла в полицию стажером на полгода – и осталась служить в рядах участковых.

Пока что Алина находится далеко от лидеров, но до конца голосования осталось еще два дня. Успех красавицы в погонах зависит от жителей Северной столицы – поставить «лайк» участковой можно на сайте «Комсомольской правды» по ссылке.