Участковая из Петербурга борется за звание лучшей в профессии в 2021 году

Жители Северной столицы могут поддержать участковую из Петербурга в конкурсе "Народный участковый-2021". Фото: личный архив героя публикации

Участковая из Петербурга Алина Абдрахимова продолжает бороться за победу в финале конкурса «Народный участковый-2021», который организован «Комсомолкой» совместно с МВД России. О сотруднице полиции мы уже рассказывали – красавица в погонах ловит воров шоколадок, сидит в засадах и постоянно приходит на выручку пенсионерам.

- Мне всегда нравились форма и погоны, да и человек я добрый, всегда спешу на помощь, – делится Алина в разговоре с «КП-Петербург». – Помню, как пришла в полицию стажером на полгода – и осталась служить в рядах участковых.

Пока что Алина находится далеко от лидеров, но до конца голосования осталось еще два дня. Успех красавицы в погонах зависит от жителей Северной столицы – поставить «лайк» участковой можно на сайте «Комсомольской правды» по ссылке.