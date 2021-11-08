Стоимость билетов на каток в Новой Голландии подорожала до 700 рублей

На Новой Голландии 13 ноября откроется каток. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году цены на билеты на каток в Новой Голландии выросли до 700 рублей. Общественное пространство опубликовало прайс-лист катка, который откроется уже 13 ноября, и стоимость его услуг. Так, покататься в будние дни можно было за 190-290 рублей в зависимости от времени, а с пятницы по воскресенье за 390-490 рублей. В сезон 2021-2022 покатушки обойдутся на 60 рублей дороже. Но подорожали не только эти сеансы.

- В пятницу, субботу, воскресенье с 22:00 до 23:00 и в праздничные дни услуги катка стоят 700 рублей, - написано в прайсе катка на Новой Голландии. В прошлом сезоне покататься в это время было дешевле на 200 рублей.

Школьникам, студентам, пенсионерам и членам многодетных семей тоже придется немного раскошелиться. Раньше они могли покататься в будни в любое время за 190 рублей. С 13 ноября сеансы с понедельника по четверг обойдутся в 200 рублей, с пятницы по воскресенье до 15:00 в 300 рублей, с пятницы по воскресенье с 16:00 и праздничные дни – 350 рублей.

Выросла в цене заточка (300 рублей) и прокат коньков (450 рублей). Вход на каток для детей от 3 до 7 лет остался таким же – 50 рублей.