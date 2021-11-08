Сурки в Ленинградском зоопарке не могут уснуть из-за теплой погоды

Два года назад сурки тоже припозднились. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке сурки не могут уйти в зимнюю спячку из-за теплой осени. Погода в конце октября была не такой уж холодной и поэтому грызуны оттягивают момент.

- Сурки должны были лечь спать в октябре, но температура на улице позволяет им еще бодрствовать. Но они уже реже выходят из своих нор, значит скоро все-таки уснут, - поделились в пресс-службе зоопарка.

Сурки уже в октябре набрали нужный вес. В зоопарке отметили, что в поздней спячки нет ничего необычного. Два года назад грызуны ушли на зимний сон также в середине ноября. Вместе с ними в спячку упадут ежи. Остальные звери останутся бодрыми. Но, например, зайцы уже поменяли цвет шубки на белую. Так они готовятся к холодам.