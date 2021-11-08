Завод Nissan в Петербурге увеличит объем производства на 20%

Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличивает объем производства на 20%. Фото: russia.nissannews.com

Завод Nissan в Петербурге объявил об увеличении объема производства на 20%, начиная с ноября 2021 года. Предприятие переходит на работу в две смены, поскольку автомобильный рынок восстановился после «коронавирусного» кризиса, да и эксперты фиксируют рост продаж машин компании. Завод собирается увеличить объем производства трех авто: Qashqai, X-Trail и Murano.

- Мы отслеживаем ситуацию на автомобильном рынке и понимаем, что в настоящий момент остро необходимо увеличивать объемы производства. Для этого мы вводим вторую смену, для чего в штат завода уже набрано дополнительно 300 человек, - комментирует новость гендиректор завода Евгений Шевелев.

К слову, на заводе соблюдаются меры безопасности по коронавирусу. Упор делается на вакцинацию сотрудников.