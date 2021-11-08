20 % больных COVID-19 в Петербурге госпитализируют в тяжелом состоянии

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ежедневно выявляют порядка 100 новых случаев тяжелого течения COVID-19 – около 20 % от количества ежедневных госпитализаций. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 8 ноября, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Порядка 19-20 % госпитализированных переносят болезнь тяжело, - уточнили в ведомстве. – В основном эта доля приходится на людей старшего возраста и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями. Однако этот показатель стабилен, он не меняется уже несколько месяцев.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как Петербург пережил длинные ноябрьские выходные. Радоваться пока рано, переломить ситуацию не удалось - хотя по крайней мере по количеству ежедневных госпитализаций пациентов в инфекционные стационары город удерживается на плато, пусть и довольно высоком.