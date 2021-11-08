Каждый десятый пассажир наземного транспорта в Петербурге - безбилетник

89 процентов пассажиров оплачивают проезд после входа в салон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги тестовой работы автобусов, трамваев и троллейбусов без кондукторов. Оказалось, что 11 процентов пассажиров не оплачивали проезд при входе в салон, а делали это лишь после появления контролеров.

- Итоги тестирования, которое проводилось с января по октябрь 2021 года, таковы: 89 процентов пассажиров оплачивают проезд после входа в салон, остальные же платят после напоминания контролера. Всего было проверено 1 347 378 пассажиров, из них 147 362 не оплатили проезд, - рассказали в Комитете по транспорту.

Отметим, что без кондукторов стали работать 143 маршрута автобусов. Также нововведения коснулись и троллейбусов. В таком же формате начнут работать новые социальные маршруты, которые выйдут на дороги города в апреле 2022 года после транспортной реформы.