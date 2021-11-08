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Авто8 ноября 2021 19:37

Пробки в Петербурге достигли 7 баллов в понедельник вечером

Самая тяжелая ситуация сложилась на Петроградской стороне
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Улицы Петербурга вновь встали в привычных пробках.

Улицы Петербурга вновь встали в привычных пробках.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Локдаун закончился, а вместе с ним исчезли и пустые дороги. Если на прошлой неделе передвигаться по Петербургу можно было более-менее спокойно, то вечером рабочего понедельника дороги покраснели на семь баллов.

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, самая печальная ситуация сложилась в Петроградском районе. Намертво стоит Каменноостровский проспект от Большой Пушкарской улицы и до Каменного острова.

Также плотно стоят и подъезды к Каменностровскому проспекту по Песочной набережной и набережной Малой Невки. С другой стороны сюда же замерла вся Аптекарская набережная от Кантемировского моста.

Традиционно еле едет проспект Медиков и Пироговская набережная в сторону Черной речки.

В центре стоит Литейные мост и проспект причем в обе стороны. Все плохо на выезд из центра города по Невскому проспекту и мосту Александра Невского. а вот на КАД заторы если и есть, то небольшие и проезжаемые за разумное время.