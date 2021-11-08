Новый капмус высшей школы менеджмента СПбГУ затопило во время дождей

Новый кампус ВШМ СПбГУ затопило во время ливней. Фото: vk.com/lyandpy

В Петербурге подтопило только что открывшийся кампус высшей школы менеджмента СПбГУ Это произошло во время нерабочих дней, когда в городе шли сильные дожди. Фотографии и видео из современного общежития опубликовало студенческое медиа «Лупа и Пупа», существующее во «Вконтакте». По словам учащихся, им пришлось самостоятельно бороться с последствиями стихии все выходные. Пострадал шестой корпус новенького общежития.

Студенты решали проблему оригинальным способом. Фото: t.me/studenisfak

- Вызванные 6 ноября диспетчер и рабочие сказали, что ничем помочь не могут, и посетовали подождать окончания дождя. Стихия, тем временем, не собиралась сдаваться, и некоторым студентам пришлось всю ночь вычерпывать воду из своих блоков, - сетует студенческое медиа.

В комментариях к публикации медиа некоторые учащиеся, проживающие в шестом корпусе общежития, сообщили, что крышу уже починили, как и потолок. Воду тоже откачали, так что проблема решена. Напомним, кампус построили на 12 млрд рублей. По фотографиям с места корпуса отвечают европейским стандартам. Но на деле, как видно, пока это не подтверждается.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу СПбГУ за комментарием произошедшего потопа.