Петербуржцам рассказали об опасности парагриппа

Роспотребнадзор рассказал об опасности парагриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга об опасности парагриппа. В Ведомстве подчеркивают, что в городе могут циркулировать не только коронавирус да обычный грипп, но и другие возбудители ОРВИ. Парагрипп – это все та же острая респираторная вирусная инфекция, но она характеризуется поражением именно дыхательных путей, в том числе гортани.

Инфекция обычно передается при личном общении с больным человеком, то есть воздушно-капельным путем, особенно во время кашля и чихания. Симптомы парагриппа обычно появляются спустя двух-семи дней: температура, ломота в теле, слабость, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание. Обычно болезнь протекает в легкой форме, но если ее не лечить, то горло может беспокоить до целого месяца.

- Симптомы парагриппа похожи на симптомы других ОРВИ. Большинство изначально здоровых людей, инфицированных вирусом парагриппа, выздоравливают без специального лечения, часто инфекция протекает в легкой форме. Тем не менее, человек с ослабленной иммунной системой подвержен риску развития опасных для жизни осложнений: в первую очередь, пневмонии, - передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

К слову, при тяжелом течении парагриппа может возникнуть пневмония, бронхиолит и бронхит. Самое простое, что можно сделать, чтобы не заразиться - чаще мыть руки, проветривать помещения и не касаться глаз и носа.