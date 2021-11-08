Комтранс: Всего пять процентов пассажиров в Петербурге оплачивают проезд наличными

90 процентов петербуржцев и гостей города используют электронные носители для оплаты проезда. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Комитет по транспорту Петербурга, со ссылкой на исследование «Организатора перевозок», рассказал о самых распространенных и наименее популярных способах оплаты в среди пассажиров. Данные актуальны на ноябрь 2021 года. Оказалось, что 90 процентов петербуржцев и гостей города используют электронные носители: банковую карту или «Подорожник».

- Разовый билет приобретает лишь каждый десятый пассажир. Причем, половина - пять процентов от общего числа - для этого использует наличные деньги, а половина - банковские карты, - сообщили в Комитете по транспорту со ссылкой на СПб ГУК «Организатор перевозок».

Ранее мы писали, что уже в апреле 2022 года жители и гости Санкт-Петербурга смогут приобрести разовые проездные билеты на автобус, трамвай или троллейбус в кассах метрополитена.